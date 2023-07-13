Коми филиал "Т Плюс" заменил в Сыктывкаре более километра теплосетей

Коми филиал ПАО "Т Плюс" завершает замену тепловых сетей на улицах и дворовых территориях Сыктывкара, участвующих в национальных проектах "Безопасные качественные дороги" и "Формирование комфортной городской среды". На перекладку пяти участков общей протяженностью более километра компания направила порядка 7 миллионов рублей.

По словам представителя подрядной организации Артема Ивашова, самыми сложными оказались работы на Октябрьском проспекте, 5 и на улице Оплеснина, в районе домов №№ 43 и 45. Здесь на замену теплосетей было отведено очень мало времени, и бригадам приходилось работать по ночам.