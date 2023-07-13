Коми филиал "Т Плюс" заменил в Сыктывкаре более километра теплосетей
- 10:18 13 июля
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- AnnaAnna
Коми филиал ПАО "Т Плюс" завершает замену тепловых сетей на улицах и дворовых территориях Сыктывкара, участвующих в национальных проектах "Безопасные качественные дороги" и "Формирование комфортной городской среды". На перекладку пяти участков общей протяженностью более километра компания направила порядка 7 миллионов рублей.
По словам представителя подрядной организации Артема Ивашова, самыми сложными оказались работы на Октябрьском проспекте, 5 и на улице Оплеснина, в районе домов №№ 43 и 45. Здесь на замену теплосетей было отведено очень мало времени, и бригадам приходилось работать по ночам.
По всем объектам перекладки завершены в плановый срок. На этой неделе, также в соответствии с планом, под асфальтирование будет передан последний участок, на пересечении улиц Маркова и Димитрова.
Федеральные проекты являются приоритетом для городской администрации и для "Т Плюс". Чтобы после ремонта дорожного полотна свежеуложенный асфальт не приходилось вскрывать, энергетики предварительно меняют свои коммуникации. Перекладки выполняются даже там, где теплосеть не имеет выраженных дефектов.
После завершения работ по программам БКД и ФКГС подрядная организация перенаправит персонал и технику на устранение утечек, выявленных по итогам гидравлических испытаний тепловых сетей.
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