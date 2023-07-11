В центре Сыктывкара произошло серьезное ДТП
- 18:22 11 июля
- 16+
- Екатерина Барандова
Фото ”Про Город Сыктывкар”
11 июля в центре Сыктывкара произошла авария. Журналист портала ”Про Город Сыктывкар” узнал, как это случилось и есть ли пострадавшие.
ДТП произошло 11 июля примерно в 17:00 на пересечении улиц Юхнина и Орджоникидзе в Сыктывкаре. Столкнулись две иномарки: Skoda и Audi. На место аварии приехали машины скорой помощи и ДПС. У обоих автомобилей разбиты передние части кузовов.
По словам сотрудников ДПС, пострадавших людей нет, ”скорая” приехала, но ее помощь не понадобилась. Подробности аварии сейчас выясняются.
Напомним, что ранее, 10 июля, в Коми автомобиль перевернулся в результате аварии. ДТП случилось днем в Воркуте. Столкнулись два машины. Медики диагностировали у одного из водителей черепно-мозговую травму.
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