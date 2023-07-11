В центре Сыктывкара произошло серьезное ДТП

11 июля в центре Сыктывкара произошла авария. Журналист портала ”Про Город Сыктывкар” узнал, как это случилось и есть ли пострадавшие.

ДТП произошло 11 июля примерно в 17:00 на пересечении улиц Юхнина и Орджоникидзе в Сыктывкаре. Столкнулись две иномарки: Skoda и Audi. На место аварии приехали машины скорой помощи и ДПС. У обоих автомобилей разбиты передние части кузовов.