В Калужской области задержали второго напавшего на мужчину из-за цвета волос

В Калужской области задержали второго подозреваемого в жестоком нападении на жителя Электростали. Об этом сообщает Риа-новости со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.



Другой участник преступления оказался уроженцем Коми. Сотрудники полиции Московской области задержали его вчера, 10 июля. Напомним, ранее в Электростали в районе одного из домов по улице Спортивная двое мужчин напали на местного жителя с ирокезом. Злоумышленники, в том числе сняли часть кожи с головы потерпевшего. Окровавленного парня госпитализировали в больницу с множеством ранений. В отношении нападавших заведено уголовное дело о хулиганстве и причинении вреда здоровью.



Еще одно страшное преступление прозошло в Заполярье. Воркутинец жестоко расправился с молодой парой. В ходе конфликта он нанес каждому из пострадавших множество ударов битой, а после спрятал тела убитых в мешки и увез в гараж.