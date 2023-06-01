В Коми вынесли приговор по делу об убийстве молодой пары в Воркуте

Верховный суд Коми вынес приговор 44-летнему байкеру из Воркуты, который убил молодую пару, а затем спрятал их тела в гараже. Он отправится отбывать наказание в колонию строгого режима.

Как установил суд, трагедия произошла 19 февраля 2022 года. Мужчина встретил двух молодых людей после мероприятия в байкерском клубе в Воркуте, после чего на почве конфликта убил 35-летнего мужчину и 37-летнюю женщину.