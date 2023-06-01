В Коми вынесли приговор по делу об убийстве молодой пары в Воркуте

Верховный суд Коми вынес приговор 44-летнему байкеру из Воркуты, который убил молодую пару, а затем спрятал их тела в гараже. Он отправится отбывать наказание в колонию строгого режима.
Как установил суд, трагедия произошла 19 февраля 2022 года. Мужчина встретил двух молодых людей после мероприятия в байкерском клубе в Воркуте, после чего на почве конфликта убил 35-летнего мужчину и 37-летнюю женщину.
Преступление, как отметили в ходе разбирательств, было совершено с поистине ужасающей жестокостью. Убийца не менее 72 раз ударил мужчину битой, ногами и руками и не менее 51 удара по голове, другим частям тела —женщину, после чего несколько раз ударил ее ножом. Шансов выжить с такими травмами у людей не было.
После этого мужчина завернул тела в мешки, обмотал скотчем и вывез в свой гараж. Их искали всем городом, прежде чем правда вскрылась.
Также оказалось, что в январе 2022 года в том же клубе убийца ударил битой по голове своего знакомого.
Суд приговорил мужчину к 18 годам колонии строгого режима. Решение не вступило в законную силу.