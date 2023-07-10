За час в ТЦ Сыктывкара произошло две кражи

В одном из торговых центров Сыктывкара за сутки произошло две кражи. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” узнала, как это вышло и какая сумма ущерба.

Как сообщил один из продавцов магазина, 9 июля 2023 года около трёх часов дня в торгово-развлекательном центре “Парма” неизвестный украл из вейп-шопа товаров более чем на 10 тысяч. Спустя пол часа уже другой мужчина зашел в магазин YOTA. У продавца в это время был перерыв. Убедившись, что никого нет, посетитель отодвинул стойку и положил в пакет содержимое кассы и наушники. Электроника, которую он забрал, принадлежала консультанту. Унести с собой неизвестному удалось чуть больше 4 тысяч рублей.