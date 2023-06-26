В Сыктывкаре мужчина украл ноутбук прямо из офиса, пока сотрудники были на обеде

В Сыктывкаре прямо из офиса украли ноутбук почти за 70 тысяч рублей. Вор провернул это дело пока сотрудники находились на обеде. Об этом сообщает МВД по столице Коми.

Как выяснили сотрудники полиции, девайс пропал из рабочего кабинета сотрудника. Ноутбук оставляли в открытом виде, пока персонал находился на обеде.

Личность похитителя смогли установить, а чуть позже его задержали. Злоумышленником оказался неоднократно судимый житель Сыктывкара 1983 года рождения. Мужчина успел продать ноутбук за шесть тысяч незнакомцу, которого встретил на улице. Все деньги горожанин потратил на спиртные напитки.