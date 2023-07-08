Сыктывкарцев наградили "За любовь и верность"
- 15:54 8 июля
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- Анастасия Амелькина
Фото администрации Сыктывкара
12 семей Сыктывкара получили медали «За любовь и верность». Об этом сообщает администрация города.
8 июля празднуется День семьи, любви и верности. В столице Коми в этот день проходит много мероприятий. Каждый год в этот праздник супругам, которые состоят в браке более 25-ти лет, вручают медали «За любовь и верность». Помимо продолжительного брака эти семьи также славятся крепкими семейными устоями, созданными на любви и верности, и достойно воспитанными детьми.
Представители администрации Коми поздравили горожан с праздником. Также с речью выступили Лариса Карачёва и Галина Лапшина.
Напомним, что за 2023 год жители Коми заключили 50 браков с представителями народов других стран. А на дату 8 июля в Республике подано 127 заявлений на брак.
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