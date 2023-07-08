Сыктывкарцев наградили "За любовь и верность"

12 семей Сыктывкара получили медали «За любовь и верность». Об этом сообщает администрация города.

8 июля празднуется День семьи, любви и верности. В столице Коми в этот день проходит много мероприятий. Каждый год в этот праздник супругам, которые состоят в браке более 25-ти лет, вручают медали «За любовь и верность». Помимо продолжительного брака эти семьи также славятся крепкими семейными устоями, созданными на любви и верности, и достойно воспитанными детьми.