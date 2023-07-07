С начала года в Коми заключили 50 браков с иностранцами
- 10:30 7 июля
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- Служба новостей
За прошедшие полгода 2023-го в Коми зарегистрировали полсотни браков с гражданами других стран. Об этом со ссылкой на Минюст республики сообщает "Комиинформ".
По предоставленной информации, чаще всего в этом году браки заключали с гражданами Азербайджана, Кыргызстана, Таджикистана и Казахстана.
Но были и не самые обычные, хоть и намного реже. Так, в Коми в том числе заключали браки с гражданами Литвы, Беларуси, Франции, Индии, Грузии, Греции. Напомним, что уже 8 июля в Коми отметят День семьи. К этой дате в Коми подано 127 заявлений на заключение брака.
Ктасти, в столице Коми уже начали готовиться к грядущим выходным — 8 и 9 июля, когда отмечается День семьи любви и верности. Уже на этой неделе жители Сыктывкара могут посетить массу мероприятий для детей и взрослых по всему городу. Куда сходить и что посмотреть,читайте здесь.
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