С начала года в Коми заключили 50 браков с иностранцами

За прошедшие полгода 2023-го в Коми зарегистрировали полсотни браков с гражданами других стран. Об этом со ссылкой на Минюст республики сообщает "Комиинформ".

По предоставленной информации, чаще всего в этом году браки заключали с гражданами Азербайджана, Кыргызстана, Таджикистана и Казахстана.