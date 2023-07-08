В Ухте возбуждено дело на девушку, которая сбила своего знакомого

В Ухте женщина сбила знакомого из ревности. Пострадавший лежит в больнице. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Коми.

5 июля в 19:21 ухтинка ехала по двору на улице Сенюкова. Возле 3 дома «Форд Фокус» наехал на мужчину 1980 года рождения. 25-летняя девушка была пьяна. Оказалось, что ранее они вместе с пострадавшим выпивали и поругались. Жительница Ухты решила припугнуть мужчину, но не рассчитала и наехала на него, при этом протащив его по дороге.