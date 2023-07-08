В Ухте возбуждено дело на девушку, которая сбила своего знакомого
- 15:05 8 июля
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- Анастасия Амелькина
В Ухте женщина сбила знакомого из ревности. Пострадавший лежит в больнице. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Коми.
5 июля в 19:21 ухтинка ехала по двору на улице Сенюкова. Возле 3 дома «Форд Фокус» наехал на мужчину 1980 года рождения. 25-летняя девушка была пьяна. Оказалось, что ранее они вместе с пострадавшим выпивали и поругались. Жительница Ухты решила припугнуть мужчину, но не рассчитала и наехала на него, при этом протащив его по дороге.
Ухтинца увезли в больницу множественными травмами. Теперь на девушку возбуждено уголовное дело.
Напомним, что 18 июня девушка “прокатила” на капоте своего отчима. Неравнодушные горожане остановили её. Но по приезду сотрудников ГАИ автоледи отказалась выходить из машины, и инспекторам пришлось выбить стекло машины.
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