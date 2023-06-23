Пьяная девушка катала отчима на капоте: подробности громкого происшествия в Ухте

18 июня в Ухте произошел вопиющий инцидент, который стал поводом для обсуждений по всей республике: женщина приехала на улицу Тиманскую в поселке Водный с пожилым мужчиной на капоте своего авто. Спасли человека прохожие, которые остановили машину, но мнения горожан поп поводу происходящего сильно разошлись, сообщает "PRO город Ухта".

Как рассказывали очевидцы, женщина за рулем "BMW" провезла пожилого мужчину аж через несколько улиц и казалось бы, все очевидно. Но вскоре в сети появились сообщения о том, что мужчина не просто случайный прохожий, а якобы отец водительницы. Некоторые же утверждают, что он ее отчим.

Вскоре стало известно уже официально, что мужчина является отчимом девушки-водителя. По информации правоохранительных органов, он пытался остановить машину, чтобы предотвратить ДТП, но все пошло не по плану. В ходе поездки на капоте мужчина продолжил попытки и даже разбил лобовое стекло. Когда же машину остановили, девушка наотрез отказалась выходить, после чего горожане вызвали экстренные службы.

На капоте водитель довезла мужчину до Тиманской, где в выходные дни большое количество детей и подростков, там ее уже остановили другие ухтинцы. Из автомобиля девушка выходить категорически не хотела. Неравнодушные граждане вызвали экстренные службы.

Сотрудники ГИБДД, которые прибыли на место, велели девушке выйти из авто, но она не реагировала на их слова. Тогда окно пришлось разбить, а ухтинку вытащили из машины и попытались усадить в служебную машину. При этом ее пришлось волочить почти по земле, ведь она была сильно пьяна.

Как выяснилось далее, за последнее время девушка уже неоднократно попадалась пьяной за рулем и даже успела попасть в ДТП:

"11 числа в 15:15 она улетела в кювет перед остановкой №3 у водненских дач, я успела перед ней проскочить, только проехала остановку, а брат, хорошо, следом за мной с дач не выехал, а то она аккурат бы в него влетела. Она в черной куртке, белых джинсах. Ее там все по очереди придерживали, так как она еле стояла на ногах", - рассказали горожане.