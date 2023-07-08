В Сыктывкаре ребёнок пострадал в ДТП. Он ехал на квадроцикле. Об этом сообщает Госавтоинспекция Республики Коми.

7 июля около 19: 30 мальчик 2012 года рождения катался на квадроцикле на улице Михайловской, ехал в сторону Алёшинской. В районе 20 дома на улице 12 линия ребёнок не справился с управлением, наехал на бордюр, из-за чего транспорт перевернулся. Сыктывкарец сломал ногу, получил сотрясение и закрытую черепно-мозговую травму. Его увезли в больницу. Родителей рядом не было, теперь их ждёт проверка.