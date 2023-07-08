В Коми пьяный водитель улетел в кювет

В Сосногорске в ДТП пострадало два человека. Об этом сообщает УГИБДД МВД по Республике Коми.

7 июля 2023 года в 02:14 в Сосногорском районе машина улетела в кювет. ВАЗ-21150 ехал по дороге Керки-Дутово. За рулём автомобиля был мужчина 1991 года рождения, который управлял транспортом в пьяном состоянии, в результате чего съехал в кювет. Теперь водителю грозит уголовная ответственность, так как он уже был лишён прав за повторную езду в нетрезвом виде.