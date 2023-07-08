В Коми пьяный водитель улетел в кювет
- 11:25 8 июля
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- Анастасия Амелькина
Фото УГИБДД по Коми
В Сосногорске в ДТП пострадало два человека. Об этом сообщает УГИБДД МВД по Республике Коми.
7 июля 2023 года в 02:14 в Сосногорском районе машина улетела в кювет. ВАЗ-21150 ехал по дороге Керки-Дутово. За рулём автомобиля был мужчина 1991 года рождения, который управлял транспортом в пьяном состоянии, в результате чего съехал в кювет. Теперь водителю грозит уголовная ответственность, так как он уже был лишён прав за повторную езду в нетрезвом виде.
Пассажир ВАЗа 1981 года рождения получил ушибы, но в больницу его не увезли, так же как и самого водителя, который получил резаные раны. Оба были пристегнуты. Машину же отвезли на спецстоянку.
Напомним, что жительнице Сыктывкара выписали штраф за покупку мотоцикла несовершеннолетнему сыну.
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