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Жительница Сыктывкара заплатит штраф за езду несовершеннолетнего сына на мотоцикле

Жительница Сыктывкара заплатит штраф за езду несовершеннолетнего сына на мотоциклефото ГИБДД по Сыктывкару

Мать несовершеннолетнего сына привлекли к административной ответственности за покупку мотоцикла ребенку. Впоследствии юноша попал в ДТП и получил травмы.

Как рассказали в ГИБДД по Сыктывкару, авария с участием несовершеннолетнего за рулем мотоцикла произошла 12 июня в районе 13 часов дня. 13-летний парень, управляя мотоциклом “Севен”, ехал около одного из домов по улице Весенней. Во время обгона, юноша врезался в автомобиль “Лада”, который в свою очередь двигался впереди и заворачивал во двор.

Позднее выяснилось, что транспортное средство ребенку приобрела его мать. За это административное правонарушение, о передаче автотранспорта гражданину не имевшему прав, матери придется заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.
 

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