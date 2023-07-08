В сравнении с прошлым годом жители Коми стали активнее проходить диспансеризацию

В Коми ежегодный медицинский осмотр прошло в два раза больше людей, чем в 2022 году. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Республики Коми.

За 2023 годы уже более 207 тысяч человек прошли диспансеризацию. В 2022 году этот показатель был значительно меньше – 126 тысяч человек за пять месяцев. 10 тысяч человек после медосмотра направлены на дополнительные обследования, это говорит о важности прохождения диспансеризации. Всего в 2023 году пройти медицинский осмотр в Коми должны 409 тысяч человек.