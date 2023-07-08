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В сравнении с прошлым годом жители Коми стали активнее проходить диспансеризацию

В сравнении с прошлым годом жители Коми стали активнее проходить диспансеризацию Фото из архива "Про Города Сыктывкар"

В Коми ежегодный медицинский осмотр прошло в два раза больше людей, чем в 2022 году. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Республики Коми.

За 2023 годы уже более 207 тысяч человек прошли диспансеризацию. В 2022 году этот показатель был значительно меньше – 126 тысяч человек за пять месяцев. 10 тысяч человек после медосмотра направлены на дополнительные обследования, это говорит о важности прохождения диспансеризации. Всего в 2023 году пройти медицинский осмотр в Коми должны 409 тысяч человек.

Напомним, что подростки теперь могут устроиться на работу, не проходя медосмотр. Дети каждый год проходят диспансеризацию в школе и её результаты можно использовать при трудоустройстве. Но нормы о возрасте остались прежними.

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