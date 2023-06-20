В России подросткам разрешат устраиваться на работу без медосмотра

Новые правила трудоустройства несовершеннолетних позволят подросткам устраиваться на работу без согласия органов опеки и попечительства и прохождения медосмотра, пишет "Российская газета".
Теперь для заключения трудового договора с подростком достаточно согласия одного из его родителей или законного представителя. Согласие органов опеки нужно лишь в случае, если речь идет о тех, кто воспитывается в учреждениях для детей, лишившихся родителей или оставшихся без их попечения.
"Но и в этом случае может быть использовано согласие законных представителей, если у ребенка есть родственники, к примеру, бабушка", — поясняет профессор департамента публичного права факультета права НИУ ВШЭ, профессор Финансового университета при правительстве РФ Марина Буянова. На получение согласия от органов опеки раньше требовалось несколько месяцев.
Отказ от этого документа экономит время детей и их родителей на сбор всех документов для трудоустройства. То же можно сказать о медосмотре, на который подростки тратили несколько дней, а работодателям приходилось его оплачивать.
"Дети сейчас каждый год проходят диспансеризацию в школе", — напоминает Буянова. Ее результаты решено использовать при трудоустройстве несовершеннолетних.
Остались неизменными нормы о возрасте для самостоятельного заключения договора. До 14 лет ребенок может быть принят на работу только на творческие специальности в кино, театре, цирке или концертной организации. Договор подписывает один из родителей. С 14 лет подросток уже может сам заключать договор, но с письменного согласия родителей. Подростки, которые уходят из школы после 9-го класса, считаются окончившими общее образование, им не требуется согласия родителей для трудоустройства. Остальные получают это право с 16 лет.
Напомним, в Сыктывкаре в летние каникулы дети могут не только отдохнуть в лагерях, но и подзаработать. Трудоустроиться можно при школе, а можно самостоятельно — в различные организации города через центр занятости.