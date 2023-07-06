Мальчику, который разбил голову на площадке "под часами" в Сыктывкаре, помогли подростки
- 16:44 6 июля
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- Инесса Богатая
Выяснились подробности происшествия, где мальчик разбил голову на площадке “под часами” в Сыктывкаре. Как сообщила мать ребенка журналисту издания “Про Город”, школьник катался на самокате на небезопасной дистанции от качелей. В итоге, конструкция ударила подростка по голове.
Напомним, инцидент случился 5 июля в 17:50 в самом центре столицы Коми на площадке “под часами”. Как рассказала мать пострадавшего мальчика, ребенок получил травму по неосторожности: катался на самокате возле качелей, в итоге ему попало по голове.
“Ему помогли дети постарше. Огромное им спасибо. Они уложили моего сына на скамейку, сняли футболку и приложили ее к его кровоточащей голове. Затем вызвали скорую и позвонили мне, чтобы я приехала. Они были с моим ребенком от самого начала и до конца”, — рассказала мама мальчика.
По словам женщины, ребенку наложили швы на голову. Сейчас он лечится дома и с ним все хорошо.
Также в Минздраве Коми сообщили, что ребенку не потребовалась госпитализация и его состояние удовлетворительное.
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