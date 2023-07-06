Мальчику, который разбил голову на площадке "под часами" в Сыктывкаре, помогли подростки

Выяснились подробности происшествия, где мальчик разбил голову на площадке “под часами” в Сыктывкаре. Как сообщила мать ребенка журналисту издания “Про Город”, школьник катался на самокате на небезопасной дистанции от качелей. В итоге, конструкция ударила подростка по голове.

Напомним, инцидент случился 5 июля в 17:50 в самом центре столицы Коми на площадке “под часами”. Как рассказала мать пострадавшего мальчика, ребенок получил травму по неосторожности: катался на самокате возле качелей, в итоге ему попало по голове.