Стало известно, в каком состоянии находится ребенок, который упал с качели в Сыктывкаре

Стало известно о состоянии ребенка, который 5 июля в Сыктывкаре на площадке “под часами” упал с качели. Как сообщили очевидцы журналисту “Про Города”, мальчик разбил голову об асфальт. В Министерстве здравоохранения Республики Коми рассказали, что ребенка не госпитализировали.

Напомним, в столице Коми 5 июля около 17:50 мальчик десяти лет упал с качели на площадке “под часами”. Очевидцы утверждают, что качеля не ломалась, а ребенок упал по неосторожности. На место происшествия приехала скорая помощь. Медики забинтовали голову ребенка.