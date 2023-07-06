Стало известно, в каком состоянии находится ребенок, который упал с качели в Сыктывкаре
- 12:54 6 июля
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- Инесса Богатая
Стало известно о состоянии ребенка, который 5 июля в Сыктывкаре на площадке “под часами” упал с качели. Как сообщили очевидцы журналисту “Про Города”, мальчик разбил голову об асфальт. В Министерстве здравоохранения Республики Коми рассказали, что ребенка не госпитализировали.
Напомним, в столице Коми 5 июля около 17:50 мальчик десяти лет упал с качели на площадке “под часами”. Очевидцы утверждают, что качеля не ломалась, а ребенок упал по неосторожности. На место происшествия приехала скорая помощь. Медики забинтовали голову ребенка.
На фотографиях, которые прислал в редакцию портала “Про Город Сыктывкар” очевидец, видно, что на месте падения ребенка остались следы крови.
В Минздраве региона сообщили журналисту издания “Про Город”, что мальчик находится на амбулаторном лечении, его состояние удовлетворительное.
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