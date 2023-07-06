В Сыктывкаре на площадке "под часами" мальчик упал с качели и разбил голову

В Сыктывкаре на площадке “под часами” мальчик разбил голову. По словам очевидцев, ребенок упал с одной из качель.

Как сообщил горожанин журналисту издания “Про Город Сыктывкар”, инцидент случился 5 июля примерно в 17:50 в центре столицы Коми на площадке “под часами”.