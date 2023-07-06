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В Сыктывкаре на площадке "под часами" мальчик упал с качели и разбил голову

В Сыктывкаре на площадке "под часами" мальчик упал с качели и разбил головуФото очевидца

В Сыктывкаре на площадке “под часами” мальчик разбил голову. По словам очевидцев, ребенок упал с одной из качель. 

Как сообщил горожанин журналисту издания “Про Город Сыктывкар”, инцидент случился 5 июля примерно в 17:50 в центре столицы Коми на площадке “под часами”.

“Мальчик, лет десяти, упал с качели. Сама качеля целая, значит, она не ломалась. У ребенка была прямо линия на голове после падения. Сознание он не терял”, — сообщил очевидец. 

По словам прохожего, на место приехала скорая медицинская помощь и фельдшеры наложили повязку на голову мальчика. 

На фото, которое прислал очевидец, видно, что на месте падения ребенка осталось большое количество следов крови. 

Состояние мальчика уточняется. 

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