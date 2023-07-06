В Сыктывкаре на площадке "под часами" мальчик упал с качели и разбил голову
- 11:02 6 июля
- 16+
- Инесса Богатая
Фото очевидца
В Сыктывкаре на площадке “под часами” мальчик разбил голову. По словам очевидцев, ребенок упал с одной из качель.
Как сообщил горожанин журналисту издания “Про Город Сыктывкар”, инцидент случился 5 июля примерно в 17:50 в центре столицы Коми на площадке “под часами”.
“Мальчик, лет десяти, упал с качели. Сама качеля целая, значит, она не ломалась. У ребенка была прямо линия на голове после падения. Сознание он не терял”, — сообщил очевидец.
По словам прохожего, на место приехала скорая медицинская помощь и фельдшеры наложили повязку на голову мальчика.
На фото, которое прислал очевидец, видно, что на месте падения ребенка осталось большое количество следов крови.
Состояние мальчика уточняется.
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