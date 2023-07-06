Свыше 50 000 многодетных семей оформили ипотеку через “Госуслуги”

В июне 2023 года количество одобренных заявлений на погашение ипотеки, поданных дистанционно многодетными семьями, достигло отметки в 50 тысяч. Такая возможность стала доступна благодаря сервису, запущенному ДОМ.РФ и Минцифры на портале "Госуслуги" в августе прошлого года.

Этот сервис устраняет необходимость личного обращения в банковские офисы, упрощая взаимодействие между заявителями, государством и кредиторами. Благодаря переводу процессов в электронный формат количество ручных операций значительно сократилось, а среднее время рассмотрения заявлений сократилось до минимума. Ранее единственным способом получения выплаты было обращение в банк, где была оформлена ипотека.