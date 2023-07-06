Свыше 50 000 многодетных семей оформили ипотеку через “Госуслуги”
- 11:11 6 июля
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- AnnaAnna
В июне 2023 года количество одобренных заявлений на погашение ипотеки, поданных дистанционно многодетными семьями, достигло отметки в 50 тысяч. Такая возможность стала доступна благодаря сервису, запущенному ДОМ.РФ и Минцифры на портале "Госуслуги" в августе прошлого года.
Этот сервис устраняет необходимость личного обращения в банковские офисы, упрощая взаимодействие между заявителями, государством и кредиторами. Благодаря переводу процессов в электронный формат количество ручных операций значительно сократилось, а среднее время рассмотрения заявлений сократилось до минимума. Ранее единственным способом получения выплаты было обращение в банк, где была оформлена ипотека.
Генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко отметил, что одной из ключевых задач государственной политики в социальной сфере является поддержка семей с детьми. Для этого реализуются программы, направленные на решение жилищного вопроса. По его словам, благодаря ипотечным выплатам уже более 550 тысяч многодетных семей смогли уменьшить или полностью погасить задолженность, а более 60% заявок от семей подаются через “Госуслуги”.
По данным ДОМ.РФ, наибольшее количество заявлений на получение выплат подали многодетные семьи из Чеченской Республики, Московской области, Башкирии, Ингушетии, Челябинской области, Свердловской области, Татарстана, Москвы, Краснодарского и Пермского краев.
Замглавы Минцифры России Олег Качанов подчеркнул, что заявление на получение субсидии от государства для погашения ипотеки можно подать полностью онлайн, избегая посещения отделений банка. Для подачи заявления необходима подтвержденная учетная запись на “Госуслугах”. Полученную субсидию можно использовать для уменьшения суммы ежемесячного платежа или сокращения срока кредита.
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