Как Сыктывкар готовят к зиме?

Пока горожане наслаждаются летним теплом, энергетики вовсю готовятся к холодам

Триада раскопок

На трех центральных улицах: Ленина, Советской и Первомайской – идет перекладка тепловых сетей. Как рассказали в Коми филиале "Т Плюс", меняют не только трубы, но и лотки, арматуру, строят новые тепловые камеры.

— Нас часто спрашивают, зачем мы копаем на Первомайской там же, где в прошлом году. На самом деле мы меняем участок рядом с прошлогодним. "Т Плюс" с 2017 года поэтапно ведет реконструкцию этой тепломагистрали. Нынешний год – финальный. Осталось самое сложное – пройти оживленный перекресток с Коммунистической. Постараемся сделать это максимально быстро, — комментирует технический директор Сыктывкарских тепловых сетей Яшар Гусейнов.

В нижней части города, рядом с аэропортом, в последние годы появилось много новостроек. Чтобы обеспечить их надежным теплом и горячей водой, на улице Первомайской увеличивают диаметр теплосетей. И, конечно, чем новее трубы, тем меньше утечек и парений зимой.

Теплотрасса на улице Советской – одна из самых старых в городе. Ее тоже ежегодно меняют участками. А вот на улице Ленина такая большая перекладка впервые. Раньше из-за утечек здесь приходилось копать несколько раз в год. Сейчас полностью перекладывают почти километр труб, чтобы на много лет забыть о проблемах.

Экзамен на прочность

Параллельно с перекладками "Т Плюс" продолжает гидравлические испытания тепловых сетей. Именно для этого в разных районах города поочередно отключают горячую воду. Испытывают трубы, сильно повышая давление в системе. Самые изношенные места порвутся, и их успеют отремонтировать до зимы.