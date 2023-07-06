Как Сыктывкар готовят к зиме?
- 09:05 6 июля
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- AnnaAnna
Пока горожане наслаждаются летним теплом, энергетики вовсю готовятся к холодам
Триада раскопок
На трех центральных улицах: Ленина, Советской и Первомайской – идет перекладка тепловых сетей. Как рассказали в Коми филиале "Т Плюс", меняют не только трубы, но и лотки, арматуру, строят новые тепловые камеры.
— Нас часто спрашивают, зачем мы копаем на Первомайской там же, где в прошлом году. На самом деле мы меняем участок рядом с прошлогодним. "Т Плюс" с 2017 года поэтапно ведет реконструкцию этой тепломагистрали. Нынешний год – финальный. Осталось самое сложное – пройти оживленный перекресток с Коммунистической. Постараемся сделать это максимально быстро, — комментирует технический директор Сыктывкарских тепловых сетей Яшар Гусейнов.
В нижней части города, рядом с аэропортом, в последние годы появилось много новостроек. Чтобы обеспечить их надежным теплом и горячей водой, на улице Первомайской увеличивают диаметр теплосетей. И, конечно, чем новее трубы, тем меньше утечек и парений зимой.
Теплотрасса на улице Советской – одна из самых старых в городе. Ее тоже ежегодно меняют участками. А вот на улице Ленина такая большая перекладка впервые. Раньше из-за утечек здесь приходилось копать несколько раз в год. Сейчас полностью перекладывают почти километр труб, чтобы на много лет забыть о проблемах.
Экзамен на прочность
Параллельно с перекладками "Т Плюс" продолжает гидравлические испытания тепловых сетей. Именно для этого в разных районах города поочередно отключают горячую воду. Испытывают трубы, сильно повышая давление в системе. Самые изношенные места порвутся, и их успеют отремонтировать до зимы.
— Несмотря на то, что мы каждый год наращиваем объемы перекладок, основная масса сетей в городе пока сильно изношена. Во время испытаний мы выявляем очень много утечек. Устранить все и сразу невозможно, хотя наши бригады работают в усиленном режиме. Поэтому если в вашем доме ограничена подача горячей воды по прямому или обратному трубопроводу, просим отнестись к такой ситуации с пониманием. Мы делаем все, чтобы как можно скорее вернуть воду в дома и при этом надежно подготовить город к зиме, — говорит Яшар Гусейнов.
Меньше выбросов – чище воздух
Главный городской источник тепла и горячей воды, Центральная водогрейная котельная, тоже готовится к отопительному сезону. Здесь ремонтируют оборудование, красят дымовую трубу, а еще снижают выбросы в атмосферу.
Дымовые выбросы с трех водогрейных котлов скоро начнут охлаждать, а полученный конденсат будут снова использовать в производстве тепла. В результате вырастет КПД котельной, снизится расход топлива.
— Мы стремимся сделать производство тепла не только экономичным, но и максимально экологичным. Новая технология позволит снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, — комментирует директор Коми филиала "Т Плюс" Константин Голиков.
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