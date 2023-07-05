В Коми ищут 53-летнюю женщину в коричневом плаще и черных галошах

В поселке Усть-Лэкчим Корткеросского района пропала 53-летняя Марина Макарова. Об этом заявили волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" республики. По информации организации, женщина пропала еще 27 мая. Волонтеры начали распространять ориентировки пропавшей жительницы Коми 1969 года рождения с 5 июня.

Приметы: рост 162 см., нормального телосложения, темно-русые волосы, голубые глаза.

Была одета в темно-коричневый плащ, темно-серое платье, черные галоши. "Лиза Алерт" просит сообщать любую информацию о пропавшем по телефону горячей линии 8-800- 700-54-52 (бесплатно на территории РФ) или 02, или через инфорга поиска Юлию 89222777099.

Напомним также, в Сыктывкаре сейчас ищут 37-летнюю Азу Корычеву. Она пропала 11 июня, после чего не выходила на связь.