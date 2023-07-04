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В Сыктывкаре пропала 37-летняя женщина

В Сыктывкаре пропала 37-летняя женщина"Лиза Алерт"

В столице Коми разыскивают 37-летнюю Азу Корычеву. Она пропала 11 июня, после чего не выходила на связь. Об этом рассказали волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт".

К поискам женщины приступили только 4 июля. Волонтеры распространяют ориентировки с приметами пропавшей.

  • рост — 165 сантиметров,
  • нормального телосложения,
  • светлые волосы,
  • голубые глаза.

Одежда:

  • черная куртка,
  • синие джинсы,
  • белые кроссовки.

"Лиза Алерт" просит сообщать любую информацию о пропавшей по телефону горячей линии 8-800- 700-54-52 (бесплатно на территории РФ) или 02, или через инфорга Светлану - 89041010625. 

Напомним также, что волонтеры неустанно работают, чтобы отыскать пропавших жителей республики, и им это удается. 3 июня, в Коми нашлись сразу два пропавших человека: 28-летняя ухтинка Регина Морозова и 58-летний житель Сосногорска Владимир Мартисов.

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