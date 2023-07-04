В Сыктывкаре пропала 37-летняя женщина

В столице Коми разыскивают 37-летнюю Азу Корычеву. Она пропала 11 июня, после чего не выходила на связь. Об этом рассказали волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт".

К поискам женщины приступили только 4 июля. Волонтеры распространяют ориентировки с приметами пропавшей.