Сыктывкарец только вышел из тюрьмы и вновь совершил преступление

В Сыктывкаре местный житель убил своего знакомого. Об этом сообщает Следственный Комитет Республики Коми.

В апреле 2023 года в одной из комнат в общежитие на улице Морозова сыктывкарец выпивал со своим приятелем. Он только недавно вышел из тюрьмы. Между мужчинами разгорелась ссора, и обвиняемый нанес удар ножом в грудь своему знакомому. Потерпевший умер на месте до приезда скорой помощи. Дело уже направлено на рассмотрение в суд.