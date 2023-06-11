В Сыктывкаре пенсионер сядет в тюрьму из-за ревности

В Сыктывкаре осудили мужчину за нападение на соседа. Об этом сообщает пресс-служба судов Коми.

Сыктывкарец уже имел судимость. В мае 2022 года во время застолья он ранил кухонным ножом своего собутыльника, удар пришёлся в область лица. Пенсионер в августе того же года, вновь выпивал и из ревности к своей подруге нанес удар кухонным ножом соседу в область ягодицы прямо в подъезде своего дома.