В Сыктывкаре пенсионер сядет в тюрьму из-за ревности

В Сыктывкаре осудили мужчину за нападение на соседа. Об этом сообщает пресс-служба судов Коми.
Сыктывкарец уже имел судимость. В мае 2022 года во время застолья он ранил кухонным ножом своего собутыльника, удар пришёлся в область лица. Пенсионер в августе того же года, вновь выпивал и из ревности к своей подруге нанес удар кухонным ножом соседу в область ягодицы прямо в подъезде своего дома.
Теперь за причинение вреда здоровью жителю столицы республики вынесен приговор в виде 1,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
Напомним, что в мае 2023 года за убийство был осужден 34-летний житель Корткеросского района, который уже был судим и вышел на свободу в апреле 2022 года. Тогда мужчины тоже выпивали и между ними разгорелась ссора.