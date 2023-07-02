В Сыктывкаре в квартире аварийного дома провалился пол

В одном из домов Сыктывкара провалился пол. Жильцы боятся, что здание и вовсе рухнет. Об этом сообщает БНК.

Дом №39 по улице 28 Невельской дивизии уже давно находится в аварийном состоянии. 1 июля 2023 года жильцы обратились в МЧС. В одной из квартир провалился пол. Было снято видео, в котором констатируется: камера не передает угол наклона, но в квартире “американские горки”. Переселение жильцов планировалось в 2028 году, но до этого момента дом просто может разрушится.