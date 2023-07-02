В Сыктывкаре снесут дома в аварийном состоянии

Дома на улице Поселковой, 8 и Школьной, 29 в местечке Лесозавод расселят, а после снесут. Всё это планируется сделать до 2030 года. Здания там деревянные 70-х годов постройки. Всего переселить придётся 14 квартир.

Напомним, что в начале июня в центре Сыктывкара снесли дом. Здание на Карла Маркса, 207 давно пустовало. Теперь там построят специализированный магазин. Будет два этажа в стиле с архитектуры соседних зданий. Разрешение на строительство было получено в ноябре 2020 года, тогда и сообщили о решении возвести вместо дома магазин. В том же районе построят сквер, облагородят территорию, поставят скамейки и качели.