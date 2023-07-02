В Сыктывкаре завершилось расследование по делу о вымогательстве

С февраля по апрель 2023 года 15 и 16-летние подростки угрожали знакомым и требовали с них деньги. Вскоре об этом стало известно полиции. Сейчас расследование по этому делу завершено. Пострадавшим ребятам 15 и 18 лет вернули деньги. Теперь юные вымогатели ждут решения суда.

Напомним, что недавно в Усть-Вымском районе рецидивисты также вымогали деньги у студента. Молодой человек боялся за свою жизнь и переводил им деньги, но злоумышленники всё же избили его, после чего он обратился в полицию. При обыске у вымогателей нашли интересное оружие. Это была катана – японская самурайская сабля. Теперь рецидивисты заключены под стражу, а один из них под подпиской о невыезде.