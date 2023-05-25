Трое ранее судимых вымогали деньги у студента в Усть-Вымском районе

В Усть-Вымском районе три рецидивиста вымогали деньги у студента. Об этом сообщает пресс-служба МВД Коми. Злоумышленники узнали, что на счетах потерпевшего есть крупная сумма денег и начали ему угрожать, пытаясь добиться передачи средств.

Полгода заявитель опасаясь за свою жизнь частями переводил в адрес преступников 20 тысяч рублей, но затем вымогатели все равно его избили, после чего пострадавший написал заявление в полицию.

Сотрудники МВД уже задержали подозреваемых. Ими оказались неоднократно судимые местные жители 1988, 1991 и 2001 годов рождения. При обыске у них обнаружили мобильные телефоны и необычное оружие – японский самурайский меч "катана".

Следствие возбудило уголовное дело по факту вымогательства с применением насилия. Двое из троих злоумышленников помещены под стражу, ещё один находится под подпиской о невыезде. Им грозит до семи лет заключения.