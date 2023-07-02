В Коми посмертно наградили бойца СВО

В Ухте увековечили память бойца, погибшего на СВО. Об этом сообщает БНК.
11 октября 2022 вышел Указ президента о награждении Игоря Лесникова Орденом Мужества. Он служил по контракту и погиб в сентябре 2022 года, был награжден посмертно.
Глава Ухтинского района Магомед Османов и депутаты совета Ухты поддержали инициативу 5 школы города увековечить память Игоря Лесникова. Церемония открытия мемориальной доски символично прошла 1 июля, когда отмечается День ветеранов боевых действий.
Напомним, что 14 июня в Сысольском районе также открыли мемориальные доски в честь отца и сына. На фасаде здания школы в селе Куратово расположены две мемориальные доски. Одна из них в честь бойца, погибшего в Чечне в2002 году, а вторая в честь его сына, который погиб на СВО в июле 2022 года.