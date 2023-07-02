В Коми посмертно наградили бойца СВО

11 октября 2022 вышел Указ президента о награждении Игоря Лесникова Орденом Мужества. Он служил по контракту и погиб в сентябре 2022 года, был награжден посмертно.

Напомним, что 14 июня в Сысольском районе также открыли мемориальные доски в честь отца и сына. На фасаде здания школы в селе Куратово расположены две мемориальные доски. Одна из них в честь бойца, погибшего в Чечне в2002 году, а вторая в честь его сына, который погиб на СВО в июле 2022 года.