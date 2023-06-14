В Коми открыли мемориальные доски в честь погибших героев

Одна мемориальная доска посвящена Семену Тутринову, который погиб в ходе исполнения воинского долга в Чечне в 2002 года. Другая – посвящена его сыну, Александру Тутринову, который погиб в ходе проведения СВО в 2022 году. Оба учились в куратовской школе.

Как рассказал на своей странице заместитель председателя правительства региона Алексей Просужих, Семена Тутринова ждали дома к марту 2002 года, но 23 января в Чечне боевики подорвали его автомобиль. Через 20 лет его сын Александр повторил подвиг. В ходе боя за освобождение Донбасса ефрейтор получил тяжелые ранения. От них он скончался в больнице в июле 2022 года. Оба награждены орденом Мужества посмертно.

