В центре Сыктывкара полностью снесли здание

Со 2 июня в Сыктывкаре идет процесс сноса здания по адресу Карла Маркса, 207. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” узнал, на каком этапе сейчас стройка и что планируется возвести на этом месте.

С начала июня заброшенное здание на Карла Маркса, 207 оградили забором для сноса. Сейчас на месте бывшего дома активно ведутся работы по снесению. Бывшего здания уже нет, видны только кирпичи и выкопанное место в земле. Строители подготавливают место для будущего здания — убирают оставшийся песок, доски и кирпичи с помощью техники.