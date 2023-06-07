В центре Сыктывкара полностью снесли здание

Со 2 июня в Сыктывкаре идет процесс сноса здания по адресу Карла Маркса, 207. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” узнал, на каком этапе сейчас стройка и что планируется возвести на этом месте.
С начала июня заброшенное здание на Карла Маркса, 207 оградили забором для сноса. Сейчас на месте бывшего дома активно ведутся работы по снесению. Бывшего здания уже нет, видны только кирпичи и выкопанное место в земле. Строители подготавливают место для будущего здания — убирают оставшийся песок, доски и кирпичи с помощью техники.
Вместо бывшего кирпичного здания построят специализированный магазин. Об этом решении объявили еще в ноябре 2020 года, когда получили разрешение на строительство.
На месте “заброшки” планируется возвести двухэтажное кирпичное здание в стиле с архитектуры соседних зданий. Учтены также актуальные особенности строительства общественных зданий.
В том же районе вдоль улицы Орджоникидзе планируют благоустроить сквер, там сделают дорожки для пешеходов, установят фонари и озеленят территорию. Также там поставят скамейки, урны и качели.
Напомним, что ранее сыктывкарцы проголосовали за благоустройство территорий в столице Коми. Больше всего голосов набрали 10 мест, которые усовершенствуют в 2024 году.