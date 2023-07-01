В Коми двое маленьких детей стали жертвами педофилов

В Печоре двое маленьких детей стали жертвами педофилов. Молодой человек вместе со своим отцом надругались над девочкой и мальчиком. О страшном инциденте сообщили в пресс-службе СУ СКР по Коми.

Как выяснилось, мама двоих детей переехала к своему 34-летнему возлюбленному, который жил вместе с отцом. Женщина перевезла с собой своего сына и дочь.