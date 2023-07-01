В Коми двое маленьких детей стали жертвами педофилов

В Печоре двое маленьких детей стали жертвами педофилов. Молодой человек вместе со своим отцом надругались над девочкой и мальчиком. О страшном инциденте сообщили в пресс-службе СУ СКР по Коми.
Как выяснилось, мама двоих детей переехала к своему 34-летнему возлюбленному, который жил вместе с отцом. Женщина перевезла с собой своего сына и дочь.
В декабре 2022 года 34-летнего мужчину обвинили в надругательстве над мальчиком. Медицинская экспертиза выявила у жителя Печоры психические проблемы, также у него диагностировали педофилию.
Мужчину приговорили к 21 году лишения свободы. Также ему назначили принудительные меры медицинского характера.
Позже стало известно, что маленькая дочь жительницы Печоры также подвергалась насилию со стороны 64-летнего отца осужденного.
Пенсионера приговорили к 20 годам лишения свободы.