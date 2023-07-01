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Житель Коми обманом вызвал полицию, чтобы выйти из запоя

Житель Коми обманом вызвал полицию, чтобы выйти из запояФото "Про Город Сыктывкар"

Житель Троицко-Печорска вызвал полицию, чтобы отойти от пьянки. Мужчину оштрафовали за ложный вызов. Об этом сообщает пресс-служба судов Коми. 

Как стало известно, в феврале 2022 года 39-летний мужчина из Троицко-Печорска сообщил полиции, что у него якобы угнали трактор. Проверка установила, что это было ложью. 

Мужчине пришлось объяснить свой поступок. Он признался, что долгое время распивал алкогольные напитки. А в полицию он позвонил затем, чтобы его арестовали и он таким образом отошел от пьянки. 

Жителю Троицко-Печорска назначили наказание в виде штрафа в размере одной тысячи рублей. 

Напомним, в Коми вахтовик из Липецка перевел аферистам 45 тысяч рублей. Мужчина хотел воспользоваться интим-услугами.

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