В Коми житель Липецка перевел аферистам 45 тысяч рублей

В Усинске вахтовик из Липецка стал жертвой мошенников, которые предлагали интимуспуги. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Коми.

46-летний житель Липецка обратился в полицию Усинска, заявив, что стал жертвой интернет-аферистов. У мужчины украли 45 тысяч рублей.