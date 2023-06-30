В Коми житель Липецка перевел аферистам 45 тысяч рублей

В Усинске вахтовик из Липецка стал жертвой мошенников, которые предлагали интимуспуги. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Коми.
46-летний житель Липецка обратился в полицию Усинска, заявив, что стал жертвой интернет-аферистов. У мужчины украли 45 тысяч рублей.
Потерпевший рассказал правоохранителям, что работает вахтовиком. В Усинске он захотел приятно провести вечер и заказал интим услуги: выбрал даму, оставил номер телефона на сайте. Через некоторое время вахтовику позвонила женщина, с которой он обговорил все условия. Незнакомка уговорила мужчину оплатить страховку, якобы для гарантии своей безопасности.
Житель Липецка недолго думая перевел деньги на указанный счет. После этого женщина заявила, что плата не прошла, затем мужчина перевел деньги еще несколько раз. В итоге вахтовик перечислил незнакомке 45 тысяч рублей. После этого женщина перестала выходить на связь. Мужчина понял, что его обманули, и обратился в полицию.
Возбуждено уголовное дело по факту “Мошенничество”.