Жители Коми за май 2023 года потратили на кафе, бары и рестораны 1,3 миллиарда рублей

В Коми жители на кафе, бары и рестораны потратили 1,3 миллиарда рублей за май 2023 года. Такие данные привел Комистат.
Эта сумма в 2,9% выше, чем за май 2022 года. За январь-май 2023 года население коми потратило в общепитах 6,2 миллиарда рублей.
Напомним, в Республике Коми выросли цены на ряд продуктов. Среди них: рис, макароны, картофель, лук, морковь, куриное мясо, сосиски и сардельки, муки и яблоки.
Также в Коми снизилась средняя номинальная зарплата почти на 200 рублей. За апрель 2023 года она составила всего 73 500 рублей. Тогда, как за май средняя заработная плата составила 73 659 рублей. Отметим, что самые большие зарплаты в республике получают в сфере добычи полезных ископаемых.