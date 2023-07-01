Жители Коми за май 2023 года потратили на кафе, бары и рестораны 1,3 миллиарда рублей

В Коми жители на кафе, бары и рестораны потратили 1,3 миллиарда рублей за май 2023 года. Такие данные привел Комистат.

Эта сумма в 2,9% выше, чем за май 2022 года. За январь-май 2023 года население коми потратило в общепитах 6,2 миллиарда рублей.