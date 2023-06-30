В Коми выросли цены на мясо и на овощи

В Коми снова выросли цены на ряд продуктов. Так варенная колбаса стала дороже на 8,1%, а картофель — н 9,1%. Такие данные приводит Комистат.

Всего за неделю цены выросли на некоторые продукты: пшено стало дороже на 4,9%, говядина теперь стоит на 3% больше, чем неделю назад. Пшеничная мука подорожала на 2,7%, свинина, сосиски и сардельки выросли в цене почти на 2%.