В Коми выросли цены на мясо и на овощи

В Коми снова выросли цены на ряд продуктов. Так варенная колбаса стала дороже на 8,1%, а картофель — н 9,1%. Такие данные приводит Комистат.
Всего за неделю цены выросли на некоторые продукты: пшено стало дороже на 4,9%, говядина теперь стоит на 3% больше, чем неделю назад. Пшеничная мука подорожала на 2,7%, свинина, сосиски и сардельки выросли в цене почти на 2%.
Среди круп подорожали макароны и рис, кроме того выросли в цене куриное мясо, сметана, рыба — на 0,3-1%.
Также пообедать в кафе или ресторане стало дороже, чем до 20 июня 2023 года.
Кроме того, снизились цены на черный чай — на 5,5%, творог подешевел на 3%, масло подсолнечное — стало дешевле на 2,4%.
Овощи и фрукты также выросли в стоимости: картофель вырос в цене почти на 10%, морковь — на 7,5%, яблоки стали дороже на 4,3%. Однако, подешевели огурцы на 3,8%, и лук репчатый — на 1,2%.