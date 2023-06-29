В Коми средняя заработная плата снизилась почти на 200 рублей

Среднемесячная номинальная заработная плата за апрель 2023 года в Республике Коми составила 73 500 рублей. Такие данные приводит Комистат.
По сравнению за аналогичный период 2022 года, то заработная плата в регионе выросла на 7,6%. Отметим, что денежные выплаты сотрудникам стали ниже, чем за март 2023 года — тогда сумма составляла 73 659 рублей.
У работников в сфере финансового страхования средняя зарплата за апрель 2023 года составила 93 255 рублей, а в сфере образования сотрудники получают 52 974 рубля. Самые большие зарплаты сфере добычи полезных ископаемых — там можно заработать 129 413 тысяч рублей. Также сотрудники, которые занимаются обеспечение электроэнергией жителей Коми получают 87 746 рублей в месяц.