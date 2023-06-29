Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

В Коми средняя заработная плата снизилась почти на 200 рублей

В Коми средняя заработная плата снизилась почти на 200 рублейФото "Про Город Сыктывкар"

Среднемесячная номинальная заработная плата за апрель 2023 года в Республике Коми составила 73 500 рублей. Такие данные приводит Комистат. 

По сравнению за аналогичный период 2022 года, то заработная плата в регионе выросла на 7,6%. Отметим, что денежные выплаты сотрудникам стали ниже, чем за март 2023 года — тогда сумма составляла 73 659 рублей.  

У работников в сфере финансового страхования средняя зарплата за апрель 2023 года составила 93 255 рублей, а в сфере образования сотрудники получают 52 974 рубля.  Самые большие зарплаты сфере добычи полезных ископаемых — там можно заработать 129 413 тысяч рублей. Также сотрудники, которые занимаются обеспечение электроэнергией жителей Коми получают 87 746 рублей в месяц.

...

  • 0

Популярное

Последние новости