Нарушение работы мозга и рак: хирург объяснил, как водка влияет на организм

Хирург Александр Умнов рассказал, что крепкий алкогольный напиток губительно влияет на весь организм. Но быстрее всего разрушение и изменение испытывают печень, поджелудочная железа и головной мозг. Об этом сообщает материал сайта News.ru.
Врач объяснил, что кроме этилового спирта дополнительную опасность несут токсичные сивушние масла, которые содержатся в водке. По его словам крепкий алкогольный напиток приводит к изменениям тканей сердца: нарушается обменный процесс и нарушается их структура. Из-за этого у человека повышается давление и нарушается ритм.
Также эксперт отметил, что водка оказывает необратимые изменения печени. Сначала орган перестает справляться с токсинами, затем ткань заменяется рубцами. В результате развивается цирроз.
Александр Умнов рассказал, что злоупотребление водкой убивает поджелудочную железу. Вредная привычка приводит к панкреонекрозу. При этом заболевании происходит разрушение, самопереваривание и отмирание тканей. Попадая в организм, водка обжигает слизистые, что может привести к язвам и даже раку. Также происходят изменения в работе отделов мозга: зрительного, слухового, речевого и мозжечка. Кроме этого водка влияет на угнетение дыхательного центра.
В заключении хирург отметил, что злоупотребление водкой ведет к постепенному разрушению органов. Из-за этого истощается весь организм. Люди с алкогольной зависимостью деградируют, теряют интересы и потребности. По итогу человек лишается критического отношения к себе и может совершить преступление.
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