Нарушение работы мозга и рак: хирург объяснил, как водка влияет на организм

Хирург Александр Умнов рассказал, что крепкий алкогольный напиток губительно влияет на весь организм. Но быстрее всего разрушение и изменение испытывают печень, поджелудочная железа и головной мозг. Об этом сообщает материал сайта News.ru.

Врач объяснил, что кроме этилового спирта дополнительную опасность несут токсичные сивушние масла, которые содержатся в водке. По его словам крепкий алкогольный напиток приводит к изменениям тканей сердца: нарушается обменный процесс и нарушается их структура. Из-за этого у человека повышается давление и нарушается ритм.