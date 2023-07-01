“Начну с понедельника”: психолог рассказал, как перестать откладывать занятия спортом

Психолог Александр Поляков дал рекомендации, как побороть лень и начать регулярно посещать спортзал. Об этом сообщает сайт Life. По мнению специалиста, для достижения любой цели требуется развить силу воли и дисциплину. Такой подход поможет не забросить тренировки и получить желаемый результат, а занятия превратятся в полезную привычку.

Психолог считает, что сначала нужно определиться с желаемым результатом: снизить вес, набрать мышечную массу или укрепить здоровье. А затем выбрать спортивное направление. Кроме того нужно морально подготовиться к первоначальным трудностям.

На первых порах может возникнуть внутренний конфликт между разными мотивами. Тренировки захочется отложить, а вместо них погулять, отдохнуть, посидеть в интернете или вкусно поесть. По мнению Александра Полякова, чаще всего человек делает выбор в пользу самого простого и менее энергозатратного.

Именно на этом этапе и нужны дисциплина и сила воли. Ведь тренировки требуют труда: ведение дневника занятий, подсчет калорий, ограничения в питании и привычках. Психолог рекомендует дать себе слово и вспоминать о нем, когда лень и усталость после рабочего дня будут демотивировать.

Также специалист отметил, что обещания начать с понедельника или нового года ничто иное, как самообман. В этом случае отлично работает принцип спонтанности. Так у человека возникнет меньше внутреннего сопротивления, а мозг не сможет найти причин для отказа. Александр Поляков советует посещать тренировки регулярно, внести их в график своих дел и не пропускать без экстренных поводов.

Психолог объясняет, что с каждой неделей усилий для тренировок будет нужно все меньше. Со временем выработается привычка, а нагрузки начнут приносить приятные ощущения. Начать регулярно заниматься спортом не всегда просто, но результат даст только положительные эмоции.