В Коми ищут мужчину, который пропал во время рыбалки

В Сосногорском районе Республики Коми пропал рыбак. Ухтинский аварийно-спасательный отряд “Спас-Коми” ночью с 29 на 30 июня выехал на поиски мужчины, который пропал во время рыбалки.
По данным “Комиинформ”, двое мужчин из Сосногорского района поехали на озеро в направлении НИжний Одес – Нефтепечорск, чтобы порыбачить. Рыбак 1965 года рождения через какое-то время просто пропал. После этого его приятель обратился в полицию спустя пять часов.
На 30 июня в Сосногорском районе Коми проводятся поисковые работы.
Напомним, в Коми нашли мертвой 19-летнюю девушку, которая пропала 19 июня в селе Ижма. По непроверенным данным, ее тело обнаружили возле реки. Также отмечается, что признаков криминальной смерти не было.