В Коми ищут мужчину, который пропал во время рыбалки

В Сосногорском районе Республики Коми пропал рыбак. Ухтинский аварийно-спасательный отряд “Спас-Коми” ночью с 29 на 30 июня выехал на поиски мужчины, который пропал во время рыбалки.

По данным “Комиинформ”, двое мужчин из Сосногорского района поехали на озеро в направлении НИжний Одес – Нефтепечорск, чтобы порыбачить. Рыбак 1965 года рождения через какое-то время просто пропал. После этого его приятель обратился в полицию спустя пять часов.