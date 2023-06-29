В Сыктывкаре водитель протаранил три машины

29 июня на автодороге в столице Коми произошло ДТП. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” узнал, как все произошло и есть ли пострадавшие.
Днем 29 июня в Сыктывкаре примерно в 16:00 на трассе в Верхнем Чове произошла авария. Как сообщили в ГИБДД, виновник ДТП водитель "Камаза" не учел безопасную дистанцию до впереди едущих машин и протаранил три авто — Kia Ria, Kia Sorento и “Газель”.
По предварительным данным, пострадал пассажир Kia Rio 2003 года рождения. У него диагностировали черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.
Подробности аварии сейчас выясняются.
Напомним, также, что ранее ночью 28 июня в Сыктывдинском районе Коми водитель иномарки сбил лося. У водителя “Шевроле” медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, а также ссадины на руке и лице. Его госпитализировали. В аварии также пострадала 13-летняя пассажирка иномарки. У девочки множество ран и ссадин на руке.
Также 28 июня в Усть-Куломском районе Республики Коми произошло ДТП. В деревне Модлапов на улице Центральная примерно в 17:40 мужчина 1979 года рождения на Hyundai Solaris выехал на встречную полосу около дома №129 и врезался в автомобиль “Лада”. Пострадавшей владелице отечественной машины медики диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение и ушиб грудной клетки, ее экстренно госпитализировали.