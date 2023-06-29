В Сыктывкаре водитель протаранил три машины

29 июня на автодороге в столице Коми произошло ДТП. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” узнал, как все произошло и есть ли пострадавшие.

Днем 29 июня в Сыктывкаре примерно в 16:00 на трассе в Верхнем Чове произошла авария. Как сообщили в ГИБДД, виновник ДТП водитель "Камаза" не учел безопасную дистанцию до впереди едущих машин и протаранил три авто — Kia Ria, Kia Sorento и “Газель”.