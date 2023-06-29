В Коми иномарка сбила насмерть лося

В Сыктывдинском районе Республики Коми водитель иномарки насмерть сбил лося. Авария случилась 28 июня в 22:30. Об этом сообщили в ГИБДД по региону.
ДТП произошло на 771 километре трассы “Вятка” после поворота в СНТ Соколовка. 41-летний мужчина за рулем “Шевроле” сбил лося, который перебегал дорогу справа по ходу движения автомобиля.
В итоге, у водителя “Шевроле” медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, а также ссадины кисти руки и лица. Его госпитализировали. Еще в аварии пострадала 13-летняя пассажирка иномарки — у нее множественные раны и ссадины левой кисти руки.
Кроме того, из-за аварии погиб лось.
Напомним, в Коми попали в ДТП два несовершеннолетних мотоциклиста. Один из них вез 12-летнего пассажира.