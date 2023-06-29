В Коми пьяный водитель на иномарке отправил женщину на больничную койку

В Усть-Куломском районе Республики Коми пьяный водитель на иномарке устроил ДТП. Об этом сообщает ГИБДД по Коми.

Авария случилась в деревне Модлапов на улице Центральная примерно в 17:40 28 июня 2023 года. Как выяснили сотрудники полиции, мужчина 1979 года рождения управляя Hyundai Solaris возле дома №129 выехал на встречную полосу и врезался с отечественной автомашиной “Лада”, которая в этот момент выполняла поворот налево. Также выяснилось, что водитель иномарки был пьян.