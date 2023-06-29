Похудеть за месяц на пять килограммов: какой продукт мешает снизить вес

Продукты, которые содержат большое количество углеводов, задерживают процесс снижения веса. Об этом сообщает сайт “Кубанские новости”. В первую очередь — это хлеб. Нутрициолог Екатерина Кривошеина рассказала, что полностью исключать продукт из рациона необязательно.
Эксперт сообщила, что хлеб лучше есть в первой половине дня, поскольку углеводы необходимы для энергии. Эти калории человек израсходует в повседневных делах. А вот если употреблять продукт перед сном, то это грозит лишним весом.
Какой перекус подойдет на вечер?
Если вечернее желание поесть берет верх, нутрициолог рекомендует не смотреть в сторону хлебобулочных изделий. Не грозит лишним весом перекус из небольшого количества отварного мяса, рыбы, сыра. Также приглушить чувство голода поможет стакан кефира с хлебцом. А еще вполне подойдет овощной салат, заправленный растительным маслом.
Специалист отмечает, что лишь полезные продукты поддерживают хорошее самочувствие и утоляют голод без вреда для фигуры. Если соблюдать рекомендации врача и придерживаться диеты, за месяц можно сбросить до пяти килограмм.
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