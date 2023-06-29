Похудеть за месяц на пять килограммов: какой продукт мешает снизить вес

Продукты, которые содержат большое количество углеводов, задерживают процесс снижения веса. Об этом сообщает сайт “Кубанские новости”. В первую очередь — это хлеб. Нутрициолог Екатерина Кривошеина рассказала, что полностью исключать продукт из рациона необязательно.

Эксперт сообщила, что хлеб лучше есть в первой половине дня, поскольку углеводы необходимы для энергии. Эти калории человек израсходует в повседневных делах. А вот если употреблять продукт перед сном, то это грозит лишним весом.