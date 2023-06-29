У четырех знаков зодиака начнется новая жизнь: ясновидящая дала прогноз на июль

Участница шоу “Битва экстрасенсов”, ясновидящая Кажетта Ахметжанова рассказала какие знаки зодиака в июле ждут судьбоносные события. Месяц станет удачным, но жизнь подготовила испытания, которые потребуется преодолеть. Сообщает “СтарХит”. Стрельцам в июле стоит завершить дела, которые оставались нерешенными. Это потребует сил и энергии, но результат будет того стоить. Преград в достижении целей Стрельцы в июле не встретят. Не забывайте уделять внимание здоровью.

Для семейных Козерогов июль станет не хорошим периодом. Но ситуацию можно улучшить, если сместить фокус на другие сферы жизни. Месяц будет богат на новые обязанности и возможности. Несмотря на то, что в июле будут возникать неприятности, на карьере это никак не отразится.

Водолеи в июле смогут сбалансировать личную жизнь и карьеру. Положение планет повлияет на удачные и положительные изменения вокруг знака. Принимайте неприятности мужественно и тогда за преодоление последует награда.

Рыб ждет новая жизнь и душевное равновесие. Знаку удастся наладить семейные отношение и найти карьерные перспективы. Мысли о будущем станут конструктивнее. А духовное развитие лишь пойдет на пользу. Уделите время чтению, практикам и погрузитесь в искусство.