От Койгородка до Усть-Усы: для жителей Коми открыли новые пункты приобретения сим-карт

В Коми выросло число мест, где жители могут приобрести сим-карты МегаФона и Yota. Пункты продаж открыты во всех районах республики, а за последние три месяца оператор увеличил сеть дистрибуции более чем на 50 локаций.

В рамках масштабной программы развития розницы возможность приобрести комплекты для самостоятельного подключения к мобильной связи и интернету появилась у жителей Троицко-Печерского, Койгородского и Сосногорского районов. Новые пункты продаж имеют широкую географию – от Койгородка на юге до Усть-Усы на севере региона. Удобную возможность для подключения к сети оператора получили и небольшие населенные пункты, в числе которых поселок Казлук в Усть-Вымском районе, где проживает чуть более 300 человек.