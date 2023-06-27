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Стали известны подробности гибели 19-летней девушки из Ижмы

Стали известны подробности гибели 19-летней девушки из ИжмыФото "Про Город Сыктывкар"

Стали известны подробности гибели 19-летней ижемки Марии Семеновой. Девушку последний раз видели 19 июня, после чего ее почти неделю искали спасатели. 27 июня поисково-спасательный отряд “Лиза Алерт Коми” опубликовала пост в своей официальной группе, что девушку нашли мертвой.

Как сообщает “КП-Коми”, тело 19-летней ижемки нашли у реки, также никаких признаков криминальной смерти не обнаружено. 

Информация проверяется. 

Напомним, ранее нашли мертвой 40-летнюю Веру Усольцеву. Женщина пропала 13 июня 2023 года  в Эжвинском районе столицы Коми. Позже в официальной группе во ВКонтакте “Лиза Алерт Коми” выложила пост о том, что поиски прекращаются, так как спасатели обнаружили тело женщины. Причины гибели не раскрываются.

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