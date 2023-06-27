В Коми еще два выпускника смогли набрать 100 баллов на ЕГЭ

В Коми два выпускника набрали 100 баллов на ЕГЭ по физике и истории. Максимальный балл смогли набрать ученики 11-ых классов Сыктывкара и Вуктыла.

100 баллов на едином госэкзамене по истории смогла набрать выпускница вуктыльской школы№2 имени Кравченко. Также 100 баллов на ЕГЭ по физике смог набрать одиннадцатиклассник сыктывкарского физико-математического лицея-интерната при СГУ.