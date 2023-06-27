В Коми еще два выпускника смогли набрать 100 баллов на ЕГЭ

В Коми два выпускника набрали 100 баллов на ЕГЭ по физике и истории. Максимальный балл смогли набрать ученики 11-ых классов Сыктывкара и Вуктыла.
100 баллов на едином госэкзамене по истории смогла набрать выпускница вуктыльской школы№2 имени Кравченко. Также 100 баллов на ЕГЭ по физике смог набрать одиннадцатиклассник сыктывкарского физико-математического лицея-интерната при СГУ.
На 27 июня в Республике Коми лишь 14 выпускников смогли набрать сто баллов по одному из предметов на ЕГЭ. Ученице из Воркуты удалось набрать максимальный балл сразу по двум предметам.
Напомним, республиканский выпускной "Твои облака" состоится 1 июля 2023 года на главной площади Сыктывкара. Хедлайнер шоу все еще остается загадкой.