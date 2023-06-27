В Сыктывкар приехала группа "Иванушки International". Об этом редакции издания “Про Город Сыктывкар” сообщили подписчики.

Музыкальная группа прилетела на самолете бизнес-классом 27 июня в 2 часа ночи. Артистов узнали некоторые сыктывкарцы и попросили сделать фото, на что звезды охотно согласились.

По словам жительницы Сыктывкара, после самолета группу вместе с командой забрала черная большая машина.