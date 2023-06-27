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В Сыктывкар приехала группа "Иванушки International"

В Сыктывкар приехала группа "Иванушки International"Фото подписчицы "Про Город Сыктывкар"

В Сыктывкар приехала группа "Иванушки International". Об этом редакции издания “Про Город Сыктывкар” сообщили подписчики.

Музыкальная группа прилетела на самолете бизнес-классом 27 июня в 2 часа ночи. Артистов узнали некоторые сыктывкарцы и попросили сделать фото, на что звезды охотно согласились.

По словам жительницы Сыктывкара, после самолета группу вместе с командой забрала черная большая машина.

“Я пыталась узнать, зачем они приехали, но мне ответили, что это “секретная информация”, — отметила женщина.

Напомним, республиканский выпускной “Твои облака” перенесли на 1 июля. Кто будет главной приглашенной звездой мероприятия пока еще не известно. Также в этот день в Коми не запретили продажу алкогольных напитков.

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