В Сыктывкар приехала группа "Иванушки International". Об этом редакции издания “Про Город Сыктывкар” сообщили подписчики.
Музыкальная группа прилетела на самолете бизнес-классом 27 июня в 2 часа ночи. Артистов узнали некоторые сыктывкарцы и попросили сделать фото, на что звезды охотно согласились.
По словам жительницы Сыктывкара, после самолета группу вместе с командой забрала черная большая машина.
“Я пыталась узнать, зачем они приехали, но мне ответили, что это “секретная информация”, — отметила женщина.
Напомним, республиканский выпускной “Твои облака” перенесли на 1 июля. Кто будет главной приглашенной звездой мероприятия пока еще не известно. Также в этот день в Коми не запретили продажу алкогольных напитков.