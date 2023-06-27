В Коми запрета на продажу алкоголя 1 июля не будет

Запрета на продажу алкоголя 1 июля не будет. Об этом "Про Городу" сообщили в Министерстве сельского хозяйства Коми.
Напомним, в этот день в столице региона состоится масштабное празднование республиканского выпускного "Твои облака", которое ранее отменили из-за неспокойной обстановки в стране в целях безопасности.
О том, что праздник все-таки состоится 26 июня заявил глава Коми Владимир Уйба. Однако кто станет хедлайнерами мероприятия пока неизвестно. Ранее порадовать выпускников своим выступлением должен был певец Elman. В своих социальных сетях артист говорил, что он и его команда расстроились из-за отмены концерта и призывал горожан уговорить организаторов перенести встречу на новую дату.
Напомним, ранее гостями праздника для выпускников в Коми также становились Егор Крид, группа M-BAND, Тима Белорусских и Mary Gu.