В Коми запрета на продажу алкоголя 1 июля не будет

Запрета на продажу алкоголя 1 июля не будет. Об этом "Про Городу" сообщили в Министерстве сельского хозяйства Коми.

Напомним, в этот день в столице региона состоится масштабное празднование республиканского выпускного "Твои облака", которое ранее отменили из-за неспокойной обстановки в стране в целях безопасности.